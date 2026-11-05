Edirne Valisi Sezer'den Ticaret Borsası Başkanı Kurban'a ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a iadeiziyarette bulundu.
Giriş: 05.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a iadeiziyarette bulundu.
Vali Sezer, ziyarette Kurban'a yeni görevinde başarılar diledi.
Kurban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.
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