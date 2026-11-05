Edirne Valiliğinden ikaz ve alarm sistemi test duyurusu

Açıklamada, test sırasında vatandaşların endişe ve paniğe kapılmamalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıldönümü olan 10 Kasım öncesi, AFAD ikaz ve alarm sistemine bağlı sirenlerin yarın 15.00'te il merkezi ve ilçelerde test amacıyla çalınmasının planlandığı belirtildi.

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