Edirne’de dezavantajlı mahallelerde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, il merkezi ve ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ile vatandaşların işsizlik ve barınma sorunlarının çözümüne yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

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