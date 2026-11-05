Edirne'de dezavantajlı mahallelerde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi
Edirne'de dezavantajlı mahallelerde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Edirne’de dezavantajlı mahallelerde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Vali Yunus Sezer başkanlığında, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, muhtarlar, Roman sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin katılımıyla Polis Bahçesi'nde toplantı düzenlendi.
Toplantıda, il merkezi ve ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ile vatandaşların işsizlik ve barınma sorunlarının çözümüne yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.