Edirne'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 05.11.2026 - 10:04 Güncelleme:
Edirne'de restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'ndeki restoranın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede restoranın oturma alanı ve bölümlerine sıçradı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın sonrası restoranda hasar oluştu.
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