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        Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, mobil kan bağışı çadırını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, mobil kan bağışı çadırını ziyaret etti.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Baytar, Plevne İlkokulu bahçesinde kurulan bağış çadırını ziyaret ederek bağışçılarla bir araya geldi.

        Baytar, bağışçılara duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

        - Uzunköprü'de zincir marketler denetlendi

        Uzunköprü'de zincir marketlerdeki denetimler sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki zincir marketlerde ürün fiyatları, etiket uygunluğu ve son tüketim tarihlerini denetledi.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        - Salep ekim kontrolü yapıldı

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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Musabeyli köyünde salep ekim kontrolü gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Musabeyli köyündeki çiftlikte Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelince salep ekim kontrolü yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında üreticilere salep üretiminin yanı sıra safran yetiştiriciliği konusunda da teknik bilgilendirme yapılarak bitkinin yetiştirilmesi, üretim süreci ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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