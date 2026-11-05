AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Baro Başkanı Yıldırım'a ziyaret

Baronun hukuk camiasına ve Edirne'ye katkı sağlayacak çalışmalarını önemsediklerini ifade eden İba, misafirperverliklerinden dolayı Yıldırım ve yönetimine teşekkür etti.

İba, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Edirne Barosunun adaletin tesisi, savunma hakkının korunması ve hak arama özgürlüğü açısından önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Baro Başkanı Yıldırım ve yönetimini tebrik eden İba, yeni görev dönemlerinde başarılar diledi.

İba'ya ziyarette AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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