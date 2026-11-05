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        Trakya Üniversitesinde 13. Örgütsel Davranış Kongresi başladı

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Bir kurumun gerçek gücü çalışanların yalnızca ne ürettiğiyle değil kendilerini o kurumun neresinde gördükleriyle alakalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinde 13. Örgütsel Davranış Kongresi başladı

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Bir kurumun gerçek gücü çalışanların yalnızca ne ürettiğiyle değil kendilerini o kurumun neresinde gördükleriyle alakalıdır." dedi.

        Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Örgütsel Davranış Kongresi'nin açılış töreninde, daha verimli örgütler oluşturulması için çalışma hayatının ve insan ilişkilerinin önemli olduğunu söyledi.

        Güvenin, motivasyonun, liderliğin, aidiyetin, adaletin ve çalışanların iyi oluşunun teknolojik dönüşümün hızlı sürdüğü bu çağda her zamankinden daha fazla önem arz ettiğine dikkati çeken Hatipler, "Çünkü bir kurumun gerçek gücü çalışanların yalnızca ne ürettiğiyle değil kendilerini o kurumun neresinde gördükleriyle alakalıdır. Buradaki temel ölçü, temel kriter, bir kurumda çalışanların bir kurumda çalışan biri mi yoksa o kuruma aidiyet hisseden biri mi olduğuyla alakalıdır." diye konuştu.

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        Hatipler, örgütsel davranışın kurumlardaki aidiyet noktasında önem arz ettiğini, kurumların gerçek gücünün de aidiyetle arttığını vurguladı.

        Bu dönemde geleneksel yönetim anlayışları, hiyerarşik yapı ve kurum kültürü kavramlarının yeni bir hal aldığını anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

        "Eskiden farklı olarak monoloğun diyaloğa, yönetimin ise yönetişime evrildiği bir zaman dilimi yaşıyoruz. Değişim ve dönüşümden üniversiteler azade değil bunun tam ortasında yer almaktadır. Bu noktada farklı disiplin ve kuşakların bir arada bulunduğu üniversiteler bir yandan varlıklarını sürdürürken diğer yandan kurumsal kültür, akademik özgürlük, liyakat, karşılıklı güven ve ortak üretim anlayışını hayata geçirmek zorundadır."

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        - "İnsani değerler, örgütlerin geleceğini belirlemeye devam ediyor"

        Kongre Başkanı Prof. Dr. İlknur Kumkale de örgütsel davranışın değişen dünya koşullarında önemi artan bir bilim alanı olduğunu dile getirdi.

        Tüm dönüşümlerin merkezinde insanın bulunduğuna dikkati çeken Kumkale, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin güvenlik, bağlılık, motivasyon, adalet, psikolojik iyi oluş ve insani değerler, örgütlerin geleceğini belirlemeye devam ediyor." dedi.

        Kongre Koordinatörü ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Elber Börü de kurumsallaşmaya, iş tatminine, örgütsel bağlılığa, liderliğe, örgütsel adalete ve tükenmişlik gibi temel kavramlara yönelik araştırmalar yaptıklarını ve kongrelerle bunlara çözümler sunduklarını söyledi.

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        Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hatipler, kongreye destek verenlere teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

        Açılış töreninde Şef Doç. Dr. Musa Eren İşkodralı yönetimindeki Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Topluluğu da konser verdi.

        Kongre, çalıştaylar ve sunumların ardından yarın sona erecek.

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