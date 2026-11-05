Edirne Valisi Sezer, Fevzipaşa İlkokulunu ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Fevzipaşa İlkokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Giriş: 05.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Fevzipaşa İlkokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Mesaisine okul ziyaretiyle başlayan Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Sezer, öğrencilerin devamsızlık durumları, ailelerinin sosyal koşulları ve okulda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sınıfları da gezen Sezer, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.
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