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        Edirne Belediye Başkanı Gencan, YENİ Parti İl Başkanı Balkanlı ve yönetimini ağırladı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, YENİ Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve yeni yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Edirne Belediye Başkanı Gencan, YENİ Parti İl Başkanı Balkanlı ve yönetimini ağırladı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, YENİ Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve yeni yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

        Gencan, yaptığı açıklamada, YENİ Parti Edirne İl Başkanlığının 1. Olağan Kongresi'nin ardından İl Başkanı Balkanlı, yeni yönetim kurulu üyeleri ve partililerle bir araya geldiklerini belirtti.

        İl başkanlığındaki buluşmanın ardından Balkanlı ve yönetim kurulu üyelerini Tarihi Belediye Binası'nda ağırladıklarını aktaran Gencan, yeni yönetimi tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

        Edirne için ortak sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Gencan, "Bu sorumluluğun bilinciyle, birbirimizin emeğine değer vererek ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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