Edirne Valisi Sezer'den Baro Başkanı Yıldırım'a iadeiziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Barosu Başkanı Av. Özgür Yıldırım'a iadeiziyarette bulundu.
Giriş: 05.11.2026 - 16:18 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Barosu Başkanı Av. Özgür Yıldırım'a iadeiziyarette bulundu.
Sezer, baro başkanlığına seçilen Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette Yıldırım, Sezer'e teşekkür etti.
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