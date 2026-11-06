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        Edirne'de Atatürk portreleri sanatın renkleriyle hayat bulacak

        Edirne Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında "Renklerin Hafızasında Atatürk" Kuru Pastel Portreler Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Edirne'de Atatürk portreleri sanatın renkleriyle hayat bulacak

        Edirne Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında "Renklerin Hafızasında Atatürk" Kuru Pastel Portreler Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturacak.

        Plastik Sanatlar Topluluğu Derneği iş birliğiyle hazırlanan sergi, 10 Kasım 2026'da saat 09.30'da Tarihi Belediye Binası'nda açılacak.

        Alperen Şahinoğlu, Enes Çamlıbel, Fahrettin Berber, İzlem Ekim, Ezgi Kocadayı, Doğan Atalık, Arya Çilingir, Duru Gündoğdu, Fuat Yılmaz, Beyza Doğan, Elif Ece Dereli, Kerem İşcanoğlu, Aysun Saka, Bengüsu Soner, Enes Yıldız ve Duygu Yerdelen’in eserlerinin yer alacağı sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri kuru pastel tekniğiyle yorumlanacak.

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        20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergide, sanatçılar Atatürk'ün portresini renkler ve çizgiler aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı açıklamada, Atatürk’ü sanatın diliyle anmanın ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın önemine değindi.

        Atatürk’ün fikirlerini ve mücadelesini gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu belirten Gencan, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, onun fikirlerini, mücadelesini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu. Atatürk’ü sanatın diliyle, renklerin ve çizgilerin hafızasında yeniden yorumlayan bu özel serginin bizleri bir araya getireceğine inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi, 10 Kasım’da Tarihi Belediye Binamızda açılacak 'Renklerin Hafızasında Atatürk' Kuru Pastel Portreler Sergisi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum. Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anarken, onun aydınlık mirasını sanatla yaşatmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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