AK Parti Edirne İl Başkanı İba, iş insanlarıyla bir araya geldi

İba, yeni dönemin ETSO'ya, oda üyelerine ve Edirne'ye hayırlı olmasını dileyerek seçimlerde yarışan tüm adaylara başarılar temennisinde bulundu.

ETSO'daki görüşmede, Edirne'nin ticaret ve ekonomi hayatı, iş dünyasının beklentileri ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri dolayısıyla kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

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