Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'zirai don' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu ve Trakya kesimi için yarın akşam itibarıyla 'zirai don' uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu ve Trakya kesimi için yarın akşam itibarıyla 'zirai don' uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'ni etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte cumartesi gecesinden itibaren Trakya ile bölgenin güneydoğusunun (Sakarya ve Kocaeli) iç ve yüksek kesimlerinde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi. Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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