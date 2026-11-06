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        Edirne'de 25 Kasım Stadı kent meydanı olacak

        Edirne'nin uzun yıllar spor hayatına ev sahipliği yapan 25 Kasım Stadı'nın yerinde kent meydanı yükselecek. Yıkım sürecine giren stadın bulunduğu alan, yeşil alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla Edirne'ye kazandırılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Edirne'de 25 Kasım Stadı kent meydanı olacak

        Edirne'nin uzun yıllar spor hayatına ev sahipliği yapan 25 Kasım Stadı'nın yerinde kent meydanı yükselecek. Yıkım sürecine giren stadın bulunduğu alan, yeşil alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla Edirne'ye kazandırılacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin Saraçlar Caddesi ile bütünleşerek Tunca Nehri'ne kadar uzanacağını açıkladı.

        Vali Sezer, yıkım sürecine giren 25 Kasım Stadı'nın yerine yeşil alan ağırlıklı kent meydanı yapılacağını açıkladı. Saraçlar Caddesi'nden Tunca Nehri'ne kadar uzanacak proje ile kent merkezinde yeni bir turizm aksı oluşturulması hedefleniyor.

        Sezer, yıkım çalışmalarına başlanan 25 Kasım Stadı'nda incelemelerde bulunarak alanın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Edirne'nin spor hayatına hizmet eden stadın yıkılmasının ardından bölgenin kent meydanına dönüştürüleceğini belirten Sezer, projenin Saraçlar Caddesi ile bütünleşerek Tunca Nehri'ne kadar uzanacağını söyledi.

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        5 yıl önce yıkım kararı alınmış

        25 Kasım Stadı'nın uzun yıllar Edirnelilere hizmet ettiğini ve önemli hatıralar barındırdığını belirten Vali Sezer, yaklaşık 5 yıl önce yıkım kararı alındığını hatırlattı. Tribünler ve kullanılan binalar hakkında kullanılamaz raporu bulunduğunu ifade eden Sezer, stadın 23 yıldır kullanılmadığını söyledi.

        Stadın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olduğunu belirten Sezer, alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilmesinin ardından yıkım ihalesinin tamamlandığını kaydetti.

        Yeşil alan ağırlıklı kent meydanı yapılacak

        Yıkımın ardından alanın Edirne'nin önemli yaşam alanlarından biri haline getirileceğini belirten Sezer, projenin hazırlandığını açıkladı.

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        Sezer, "Burası da uzun zamandır şehrin beklediği bir alan. Çevre, Şehircilik Bakanımızın destekleriyle inşallah burayı da yıkımdan sonra bir kent meydanı haline getireceğiz. Yeşil alanı bol, aynı zamanda şehre ve gelenlere hitap edecek, Saraçlar'la bütünleşip Tunca Nehri'ne kadar gidecek bir düzenlemeyle ilimize kazandırmış olacağız" dedi.

        Edirne'de yeni turizm aksı oluşturulacak

        Kent merkezindeki yenileme çalışmalarına da değinen Sezer, Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlandığını, Çilingirler Caddesi ve Balık Pazarı'nda ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Yeni kent meydanının Selimiye, Muradiye, Saraçlar Caddesi ve tarihi köprülerle bütünleşeceğini ifade eden Sezer, Edirne'nin tarihi merkezinde yeni bir turizm güzergâhı oluşturulacağını söyledi.

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        Edirne sarayı gelecek yıl açılacak

        Edirne Sarayı'ndaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Sezer, yaklaşık 3 milyon metrekarelik alana sahip tarihi sarayın gelecek yıl ziyarete açılmasının planlandığını açıkladı. Sarayın çevresinde de düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Sezer, tarihi alanın kentin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

        Yeni Kırkpınar Er Meydanı projesi son aşamada

        Yeni Kırkpınar Er Meydanı projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Sezer, yeni alan için kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını ve projenin son aşamaya geldiğini bildirdi.

        İnşaat çalışmalarının TOKİ tarafından gerçekleştirileceğini belirten Sezer, yeni alanda büyük bir Kırkpınar Müzesi'nin de yer alacağını söyledi. Er Meydanı'nın yalnızca güreş organizasyonlarında değil, yılın 365 günü kullanılabilecek şekilde planlandığını kaydetti.

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        Tunca nehri su sporlarına kazandırılacak

        Tunca Nehri çevresinde de Meriç Nehri'ndeki düzenlemelere benzer çalışmalar yapılmasının planlandığını açıklayan Sezer, nehrin spor, turizm ve sosyal yaşam alanı olarak değerlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

        Evliya Kasımpaşa Camii'ni de kapsayacak şekilde planlama yapıldığını ifade eden Sezer, Tunca Nehri'nin su sporlarına kazandırılacağını ve bölgenin yıl boyunca yaşayan bir alan haline getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

        "Edirne bir tarih müzesi"

        Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çeken Vali Sezer, kentte yürütülen projelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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        Edirne'nin her yönüyle bir tarih müzesi olduğunu belirten Sezer, tarihi mirasın korunması, yenilenmesi ve turizme kazandırılmasıyla kentin hem Türkiye hem de dünya turizminde daha önemli bir noktaya ulaşacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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