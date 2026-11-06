Edirne Valisi Sezer, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.
Giriş: 06.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.
Enstitü bünyesindeki atölyeleri gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Atölyelerde gerçekleştirilen faaliyetleri inceleyen Sezer, çalışanlarla sohbet etti.
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