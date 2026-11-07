Edirne'de öğrencilerin hazırladığı hadis temalı resim sergisi açıldı
Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda "Peygamberimin Sözü Hayatımda İzi, Çizgilerle Hadisler" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Giriş: 07.11.2026 - 11:24 Güncelleme:
Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda "Peygamberimin Sözü Hayatımda İzi, Çizgilerle Hadisler" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Serginin açılışına Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı.
Hadisleri resim sanatıyla buluşturan sergi, okulda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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