Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler'e Bulgaristan'dan akademik ziyaret
Bulgaristan'daki South-West University "Neofit Rilski" Rektörü Prof. Dr. Nikolay Marin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.
Bulgaristan'daki South-West University "Neofit Rilski" Rektörü Prof. Dr. Nikolay Marin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve yükseköğretim alanında hayata geçirilebilecek iş birliği imkanları görüşüldü.
Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kutay Uzun da yer aldı.
Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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