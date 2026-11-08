İpsala Kaymakamı Güzel'den şehit ailesine ve gazilere ziyaret
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, şehit ailesini ve gazileri ziyaret etti.
Giriş: 08.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, şehit ailesini ve gazileri ziyaret etti.
İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Güzel, gaziler Necip Fidan ve Enver Akdoğan'ı evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Kaymakam Güzel, daha sonra Şehit Piyade Er İsmail Bulut'un annesi Arife Bulut'u evinde ziyaret ederek talepleri dinledi.
Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Birsen Kötülüketmez de hazır bulundu.
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