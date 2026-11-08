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        Edirne'de hayvan yetiştiricisi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan yetiştiricisi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Edirne'de hayvan yetiştiricisi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan yetiştiricisi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Harmanlı köyünde yaşayan H.A. (59) dün İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

        H.A, 3 büyükbaş hayvanını T.K. (54) ve Ş.K'ye (42) toplam 550 bin lira karşılığında sattığını beyan etti.

        Satış sırasında 100 bin liranın nakit olarak ödendiğini, kalan 450 bin lira için ise kendisine senet verildiğini belirten H.A, alışverişin ardından söz konusu kişilere ulaşamadığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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