Yurt dışına kaçmak isteyen 5 Türk sınırda yakalandı (2)

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü kırsalında haklarında çok sayıda suçtan açık dosyaları bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken jandarma ve sınır birliklerince askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan K.B., S.A., E.B., F.G. ile M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılırken, K.B., E.B., F.G. ve M.E. tutuklandı.

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