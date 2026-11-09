Türk Kızılay Edirne Şubesinden öğrencilere iyilik ve dayanışma eğitimi

Türk Kızılay Edirne Şubesi gönüllüleri, kentteki anaokulları ve eğitim kurumlarında öğrencilerle bir araya gelerek yardımlaşma, iyilik ve dayanışmanın önemini anlattı.

Türk Kızılay Edirne Şubesince gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, farklı okullarda öğrenim gören çocuklara Kızılayın faaliyetleri tanıtıldı.

Gönüllüler, TED Edirne Koleji Anaokulu, Meliha Çankaflı Anaokulu, Küçük Şeyler Anaokulu, Fehmi Irmak Anaokulu, Sevinç Koleji, Özel Kırkpınar Gündüz Bakımevi ile Hayal Ötesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.

Etkinliklerde öğrencilere Kızılayın yardım faaliyetleri hakkında bilgi verilerek iyilik, merhamet, paylaşma ve dayanışma konularında sohbet edildi.

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Programların sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Öğrencilere Kızılay kollukları da takıldı.

Öte yandan Vali Fahri Yücel İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri de Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.

Şubeyi gezen öğrencilere Kızılayın çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri anlatıldı. Ziyaretin sonunda çocuklara hediyeler verildi.