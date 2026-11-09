Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Türk Kızılay Edirne Şubesinden öğrencilere iyilik ve dayanışma eğitimi

        Türk Kızılay Edirne Şubesinden öğrencilere iyilik ve dayanışma eğitimi

        Türk Kızılay Edirne Şubesi gönüllüleri, kentteki anaokulları ve eğitim kurumlarında öğrencilerle bir araya gelerek yardımlaşma, iyilik ve dayanışmanın önemini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Türk Kızılay Edirne Şubesinden öğrencilere iyilik ve dayanışma eğitimi

        Türk Kızılay Edirne Şubesi gönüllüleri, kentteki anaokulları ve eğitim kurumlarında öğrencilerle bir araya gelerek yardımlaşma, iyilik ve dayanışmanın önemini anlattı.

        Türk Kızılay Edirne Şubesince gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, farklı okullarda öğrenim gören çocuklara Kızılayın faaliyetleri tanıtıldı.

        Gönüllüler, TED Edirne Koleji Anaokulu, Meliha Çankaflı Anaokulu, Küçük Şeyler Anaokulu, Fehmi Irmak Anaokulu, Sevinç Koleji, Özel Kırkpınar Gündüz Bakımevi ile Hayal Ötesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.

        Etkinliklerde öğrencilere Kızılayın yardım faaliyetleri hakkında bilgi verilerek iyilik, merhamet, paylaşma ve dayanışma konularında sohbet edildi.

        REKLAM

        Programların sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Öğrencilere Kızılay kollukları da takıldı.

        Öte yandan Vali Fahri Yücel İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri de Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.

        Şubeyi gezen öğrencilere Kızılayın çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri anlatıldı. Ziyaretin sonunda çocuklara hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi
        Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi öğrencileri Çuhadaroğlu Proje Yarışması'nda ödül kazand...
        Trakya Üniversitesi öğrencileri Çuhadaroğlu Proje Yarışması'nda ödül kazand...
        Edirne'de buğday ekimi, bu kez yağış nedeniyle kasıma sarktı
        Edirne'de buğday ekimi, bu kez yağış nedeniyle kasıma sarktı
        Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Yurt dışına kaçmak isteyen 5 Türk sınırda yakalandı (2)
        Yurt dışına kaçmak isteyen 5 Türk sınırda yakalandı (2)