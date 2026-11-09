Edirne İl Özel İdaresinde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
Edirne İl Özel İdaresi, haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenledi.
Edirne İl Özel İdaresi, haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenledi.
İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci başkanlığında düzenlenen toplantıya genel sekreter yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.
Toplantıda, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan hizmetler değerlendirildi.
Birimlerin faaliyetleri ve çalışma programları ele alındı.
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