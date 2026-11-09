Yunanistan'a kaçmak isterken askeri yasaklı bölgeye giren 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılan şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, E.B., M.E., K.B. ve bir diğer şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, S.A.’nın serbest bırakılmasına hükmetti.

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