Yunanistan'a kaçmak isterken askeri yasaklı bölgeye giren 4 kişi tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri üzerinden yurtdışına kaçmak isterken askeri yasaklı bölgeye girdikleri belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri üzerinden yurtdışına kaçmak isterken askeri yasaklı bölgeye girdikleri belirlenen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılan şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, E.B., M.E., K.B. ve bir diğer şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, S.A.’nın serbest bırakılmasına hükmetti.
Tutuklanan 4 şüpheli, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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