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        Edirne'de Sultan 2. Murat'ın yaptırdığı çinileriyle ünlü Muradiye Camisi restore edilecek

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Murat'ın 15. yüzyılda yaptırdığı, çini süslemeleriyle Osmanlı sanatının önemli eserlerinden Muradiye Camisi'ni restore edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Edirne'de Sultan 2. Murat'ın yaptırdığı çinileriyle ünlü Muradiye Camisi restore edilecek

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Murat'ın 15. yüzyılda yaptırdığı, çini süslemeleriyle Osmanlı sanatının önemli eserlerinden Muradiye Camisi'ni restore edecek.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Genel Meclisi toplantısında restorasyon çalışmaları, vakıf hizmetleri ve Bölge Müdürlüğünün faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

        Saraç, Edirne Valisi Yunus Sezer'in desteğiyle Muradiye Mevlevihanesi'nin 101 yıl sonra yeniden kapılarını açtığını söyledi.

        Mevlevihane yerleşkesinde bulunan Muradiye Camisi'nin de kapsamlı restorasyona ihtiyaç duyduğunu belirten Saraç, bu doğrultuda ihale sürecinin başlatıldığını ifade etti.

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        Caminin çevresiyle birlikte ele alınacağını anlatan Saraç, "Muradiye Camisi'nin de bir onarım ihtiyacı var. Bu kapsamda Muradiye Camisi'nin onarım ihale çalışmaları devam ediyor. Muradiye Camisi, ziyaretçisi çok olan bir cami. Cami, çevresi ve haziresiyle beraber en güzel şekilde restore edilecek. Lavabolar, abdest alma yerleri ve eksiklikleri vardı. Mezar taşlarının bakıma ve onarıma ihtiyacı vardı." dedi.

        Saraç, ihale sürecinin yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlanmasının planlandığını anlattı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da Vali Sezer'in katkısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlıkların kentte önemli tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştirdiğini söyledi.

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        Bu çalışmaların en önemli örneklerinden birinin Selimiye Camisi'nin restorasyonu olduğunu belirten Gegeoğlu, tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

        - 600 yıllık cami çinileriyle dikkati çekiyor

        Edirne'nin Küçükpazar semtinde Sarayiçi'ne hakim tepede bulunan Muradiye Camisi, 1426 yılında Sultan 2. Murat tarafından yaptırıldı.

        Erken dönem Osmanlı mimarisinin yan mekanlı (zaviyeli) cami örneklerinden olan yapı, ana ibadet mekanı, arka bölümündeki iki kubbeli mekanı, son cemaat yeri ve avlusundaki şadırvanıyla dikkati çekiyor.

        Dış mimarisindeki sade görünümüne karşılık iç süslemeleriyle öne çıkan cami, 15. yüzyıl Osmanlı çini sanatının önemli örneklerini barındırıyor.

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        Caminin mihrabını ve duvarlarını süsleyen çiniler, dönemin sanat anlayışını yansıtıyor.

        Mihrap önü kubbeli mekanın duvarlarında doğal çiçek motifleriyle bezeli altıgen mavi ve beyaz çini levhalar bulunuyor, bunların arasında firuze renkli üçgen levhalar yer alıyor.

        Çini mihrapta renkli sır ve sır altı tekniklerinin bir arada kullanılmış olması dikkati çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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