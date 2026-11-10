10 Kasım dolayısıyla Edirne'de anma mesajları yayımlandı

Edirne'de AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ile kamu kurumlarının müdürleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu ve Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında bir araya getirdiğini ifade eden Aksal, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhuriyet'in ilanıyla milli egemenliği devletimizin temeli haline getirmiştir. Cumhuriyet'imizi korumak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmak ve bu emaneti gelecek nesillere güçlü bir şekilde devretmek ortak sorumluluğumuzdur."

REKLAM

Aksal, Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım da mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu ve bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise Atatürk'ün kültür ve sanata verdiği öneme dikkati çekti.

Atatürk'ün ortaya koyduğu anlayış doğrultusunda kültürel mirası korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ettiklerini belirten Soytürk, Cumhuriyet'in kültür ve sanat birikimini zenginleştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

REKLAM

Soytürk, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde rahmet, hürmet ve saygıyla andığını kaydetti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aralarından ayrılışının 88. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını ifade etti.