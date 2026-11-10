Trakya'da saat 09.05'te hayat durdu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Trakya'da vatandaşlar, saat 09.05'te siren sesiyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Edirne'deki tören, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, vali yardımcıları, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sert ve Belediye Başkanı Gencan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin anıta çelenk koymasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, belediye hoparlöründen çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşuna geçildi. Sirenler çalarken, kentte hayat durdu. İş yerlerinde çalışanlar dışarı çıktı, trafik kontak kapatan sürücüler de saygı duruşuna geçti.

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ATATÜRK ODASI ZİYARET EDİLDİ

Anıt önündeki törenin ardından Vali Yunus Sezer eşliğindeki protokol, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Protokol Atatürk'ün Edirne ziyaretinde kaldığı yatağa karanfiller bırakırken, Vali Yunus Sezer de anı defterini imzaladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan programla devam etti.

KEŞAN'DA ANMA TÖRENİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek törene; Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, saat 08.50'de Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te ise sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından bayraklar yarıya indirildi. Törende ikiz kız kardeşler anıta karanfil bıraktı. 10 Kasım nedeniyle düzenlenen anma programı ise Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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TEKİRDAĞ'DA 2 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Tekirdağ'daki tören de valilik binası önünde gerçekleştirildi. Törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Vasfi Güner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sirenlerin çalması ile vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler, saygı duruşunda bulundu. Anma programı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle devam etti.

ÇORLU'DA HAYAT DURDU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Atatürk Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene; Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, 5’inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ceyhun Koştu, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anıta çelenk sunulan törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Sirenin çalması ile törene katılanlar ve kent genelindeki vatandaşlar, saygı duruşuna geçti. Trafikte seyir halinde olan sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

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KIRKLARELİ'DE ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MEYDANI'NDA TÖREN

Kırklareli'de düzenlenen anma töreni ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Törende; protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenkler bıraktı. Saat 09.05'te sirenler çalmaya başladı, kent genelinde Ata'ya 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. Tören daha sonra Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen programla devam etti.