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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Trakya'da törenlerle anıldı

        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Trakya'da törenlerle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Trakya'da törenlerle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenlerle anıldı.

        Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Belediye Başkanı Filiz Gencan anıta çelenk sundu.

        Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

        Vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

        Protokol üyeleri daha sonra tarihi Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde kaldığı ve müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

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        Vali Sezer, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şeref defterini imzaladı.

        Sezer, deftere şunları yazdı:

        "Bizlere bıraktığınız en büyük miras, hür bir vatanın yanı sıra aklın, bilimin ve millet iradesinin aydınlattığı bir yarın düşüncesidir. Bu düşüncenin Edirne'de ayrı bir karşılığı vardır. Edirne, bağımsızlığın ne demek olduğunu en iyi bilen şehirlerimizdendir. İşgalin hüznünü de kurtuluşun sevincini de yaşamış, bayrağın, vatanın ve hürriyetin kıymetini kendi tarihinde öğrenmiştir. Bu nedenle Edirne'de sizi anmak, yalnızca bir büyük lideri hatırlamak değil, bu toprakların hafızasına sinmiş bağımsızlık ruhunu yeniden hissetmektir. Çünkü bazı şehirler tarihi yalnızca yaşamaz, onu hafızasında da taşır. Edirne, işte böyle bir şehirdir. Her köşesinde geçmişin izleri, her taşında bir hatıranın sessizliği vardır. Ve bu kadim şehrin hafızasında sizin müstesna bir yeriniz bulunmaktadır."

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        Tören, Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Belediye Başkanı Derya Bulut ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

        Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

        Tören Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti.

        Buradaki programda öğrenciler gösteri sundu.

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        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Vasfi Güner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen sürücüler, saygı duruşunda bulundu.

        Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anma töreni Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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