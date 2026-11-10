Edirne'de yön levhası direğine çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı
Edirne'de yön levhası direğine çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı.
Edirne'de yön levhası direğine çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı.
S.P'nin kullandığı süt dolu güğümleri taşıyan 22 AV 065 plakalı panelvan, Kırklareli Kavşağı'nda yön levhası direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmı alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Öte yandan olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri sis nedeniyle diğer sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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