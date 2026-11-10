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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kent girişinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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