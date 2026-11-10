Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Edirne'de etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 10.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
Edirne'de etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kent girişinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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