Edirne'nin ilçelerinde 10 Kasım dolayısıyla anma törenleri düzenlendi

Enez'de ise Kaymakam Yunus Emre Fırat ve ilçe protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Meriç Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende de çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından İpsala Belediyesi Sinema Salonu’nda devam eden programda, Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini anlatan video gösterimi yapıldı.

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