Edirne'de Atatürk'ü anma günü dolayısıyla lokma ikram edildi
Edirne Belediyesince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Giriş: 10.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
Edirne Belediyesince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen belediye yetkilileri, Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle andı.
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