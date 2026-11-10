Edirne'de koruyucu aile hizmeti tanıtıldı

İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescit Kur’an Kursu kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen programda, koruyucu aile hizmetinin işleyişi ve başvuru şartları hakkında bilgi verildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aile hizmetinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

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