Edirne'de tekvondo aday hakem kursu tamamlandı
Edirne'de, Türkiye Tekvondo Federasyonunun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Taekwondo Aday Hakem Kursu tamamlandı.
Giriş: 10.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
Edirne'de, Türkiye Tekvondo Federasyonunun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Taekwondo Aday Hakem Kursu tamamlandı.
12 ilden 43 kursiyerin katıldığı kurs, eğitim programının ardından başarıyla sona erdi.
Kursu tamamlayarak hakemlik kariyerlerine ilk adımı atan katılımcılara başarılar dilendi.
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