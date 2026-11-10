Edirne'de yeni anne baba olan çiftlere bebek destek çantası verildi
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında hizmet alan ailelere bebek destek çantaları hediye edildi.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında hizmet alan ailelere bebek destek çantaları hediye edildi.
Bakanlık hizmetlerinden yararlanan ve proje kapsamında 2026 yılında anne baba olma sevinci yaşayan çiftlere, yenidoğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren destek çantaları teslim edildi.
Uygulamayla ailelerin yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.
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