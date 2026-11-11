Edirne'de minibüslerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Edirne'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Giriş: 11.11.2026 - 09:20 Güncelleme:
Edirne'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı 22 ABM 026 plakalı minibüs, Kırklareli Kavşağı'nda, A.A. idaresindeki 34 EY 0647 plakalı minibüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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