Uzunköprü'de halk eğitimi kursiyerlerine Yeşilay tanıtıldı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde halk eğitimi kursiyerlerine yönelik Yeşilayın faaliyetlerini tanıtıcı etkinlik düzenlendi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde halk eğitimi kursiyerlerine yönelik Yeşilayın faaliyetlerini tanıtıcı etkinlik düzenlendi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Kaymakamlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde yeni açılan kurslar ziyaret edildi.
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Yeşilay Uzunköprü İlçe Temsilcisi Özcan Güner'in katıldığı ziyarette, kursiyerlere Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, etkinliğe verdiği destek dolayısıyla Kaymakam Köken'e teşekkür edildi.
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