Trakya Üniversitesinden sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikramı
Trakya Üniversitesi, ara sınav haftasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.
Giriş: 11.11.2026 - 09:22 Güncelleme:
Trakya Üniversitesi, ara sınav haftasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Merkez Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla çorba dağıtıldı.
Yoğun sınav temposunda ders çalışan öğrenciler, ikram sayesinde derslerine kısa bir mola verme imkanı buldu.
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