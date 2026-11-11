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        Trakya Üniversitesi öğrencisi boksta Türkiye ikincisi oldu

        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yağmur Nuriye Ergin, ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi öğrencisi boksta Türkiye ikincisi oldu

        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yağmur Nuriye Ergin, ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ordu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ergin, kadınlar 80 kilogram kategorisinde mücadele etti.

        Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ergin, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

        Şampiyonada Trakya Üniversitesini idareci olarak Araştırma Görevlisi Dr. Onursal Aksakallı temsil etti.

        Açıklamada, Ergin tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

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