Trakya Üniversitesi öğrencisi boksta Türkiye ikincisi oldu

Şampiyonada Trakya Üniversitesini idareci olarak Araştırma Görevlisi Dr. Onursal Aksakallı temsil etti.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ergin, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ordu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ergin, kadınlar 80 kilogram kategorisinde mücadele etti.

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