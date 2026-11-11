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        Edirne'de 4 üreticiye yüzde 100 hibeli sera örtüsü desteği

        Edirne'de iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 4 üreticiye yüzde 100 hibeyle sera örtüsü desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Edirne'de 4 üreticiye yüzde 100 hibeli sera örtüsü desteği

        Edirne'de iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 4 üreticiye yüzde 100 hibeyle sera örtüsü desteği sağlandı.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle 2026 üretim yılında yürütülen İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında üreticilere yönelik destekler sürüyor.

        Bu kapsamda, "Kapalı Ortamda İTU Marul Yetiştiriciliği" ve "Kapalı Ortamda İTU Hıyar Yetiştiriciliği" projelerinden yararlanan 4 üreticinin toplam 6 serasında kullanılmak üzere 3 bin 400 metrekare jüt taban örtüsü ile 2 bin metrekare sera gölge örtüsü temin edildi.

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        Yüzde 100 hibe desteğiyle sağlanan malzemelerle örtü altı üretimde yetiştirme koşullarının iyileştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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