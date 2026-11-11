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        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde sema atölyesi düzenlenecek

        Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nde 13 Kasım Cuma günü Mevlevilik kültürünün ve sema geleneğinin tanıtılacağı atölye çalışması gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde sema atölyesi düzenlenecek

        Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nde 13 Kasım Cuma günü Mevlevilik kültürünün ve sema geleneğinin tanıtılacağı atölye çalışması gerçekleştirilecek.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından düzenlenecek program, topluluğun sanat yönetmeni Yüce Gümüş rehberliğinde yapılacak.

        Atölyede, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı, semanın anlamı, sema kıyafetlerinin simgelediği değerler ve Mevlevilik kültürü hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

        Programın sonunda bir semazenin sema öğrenme süreci uygulamalı olarak anlatılacak.

        Muradiye Mevlevihanesi'nde saat 16.00'da başlayacak atölyeye katılım ücretsiz olacak.

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        Katılımcı sayısının 60 kişiyle sınırlandırıldığı programa başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecek.

        Atölyeye katılmak veya programı izlemek isteyenlerin https://forms.gle/idUKV4iuS5GShHWJ6 yer alan başvuru formunu doldurması gerekiyor. Kontenjana kabul edilenler, formda belirttikleri telefon numaraları üzerinden bilgilendirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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