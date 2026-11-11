Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde sema atölyesi düzenlenecek

Programın sonunda bir semazenin sema öğrenme süreci uygulamalı olarak anlatılacak.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından düzenlenecek program, topluluğun sanat yönetmeni Yüce Gümüş rehberliğinde yapılacak.

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