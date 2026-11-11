Edirne'de sis etkili oldu

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Edirne'de sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EDİRNE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

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