Trakya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinliklerle, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesine de katkı sağlandı.

Edirne Valiliğince Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde Türkiye genelinde 11 Kasım saat 11.00'de eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Ormanların insanlar ve tüm canlılar için hayati öneme sahip olduğunu belirten Sezer, bu alanların doğal bir koruyucu kalkan görevi gördüğünü ifade etti.

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Edirne'de bu yıl büyük çaplı orman yangınları yaşanmadığını ancak geçen yıl özellikle Enez bölgesinde ve bazı köylerde çıkan yangınlarda önemli miktarda ormanlık alanın zarar gördüğünü hatırlatan Sezer, kaybedilen ormanların yerine daha fazlasını kazandırmak gerektiğini vurguladı.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Sezer, "Bizden sonra gelen evlatlarımız, biz nasıl ormanları ve yeşili görüyorduk onlar da daha geniş ormanları görsünler, daha güzel ve yeşil bir Türkiye ile beraber olsunlar. Şimdiden geleceğe bir nefes, geleceğe bir tohum bırakalım." dedi.

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Sezer, Edirne genelinde yangından zarar gören alanlar da dahil olmak üzere 2 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini, Çömlekköy'deki etkinlikte ise 2 bin 500 fidan dikildiğini kaydetti.

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da kentte ağaçlandırma ve orman bakım çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, protokol üyeleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

- Kırklareli'nde yangından zarar gören alana 6 bin fidan

Kırklareli'nde geçen yıl orman yangınından zarar gören Çeşmeköy'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, programda yaptığı konuşmada, bugün yalnızca fidan dikmediklerini, toprağa umut, geleceğe hayat ve insanlığa barış ektiklerini söyledi.

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Dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak kıymetli bir emanet olduğunu belirten Turan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganının önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Dünyanın farklı bölgelerinde savaşların ve acıların yaşandığına dikkati çeken Turan, "Bu zulümlerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye'den ve Kırklareli'nden bütün insanlığa barış ve kardeşlik mesajımızı iletiyoruz. Diliyoruz ki yeryüzünde savaşlar ve zulümler son bulsun, çocukların gözyaşları dinsin, hiçbir çocuk savaşın gölgesinde büyümesin." dedi.

Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya'nın da konuşma yaptığı etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 6 bin fidanı toprakla buluşturdu.

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- Tekirdağ'da yangın bölgesi yeniden yeşillendiriliyor

Tekirdağ'da ise geçen yıl yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarından zarar gören Yeniköy Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl bölgede çıkan yangında ormanlık alanların zarar gördüğünü hatırlattı.

Devletin bütün kurumlarıyla yangınlara karşı mücadele verdiğini belirten Soytürk, zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Soytürk, kurumların ve vatandaşların el ele vererek bölgenin eski yeşil görünümüne kavuşması için çalıştığını dile getirdi.

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Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da "yeşil vatan"ın yeni fertlerini toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Programda Vali Soytürk, protokol üyeleri ve öğrenciler 4 bin fidan dikti.