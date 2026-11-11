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        Edirne'de 100 arıcıya kovan ve ekipman desteği sağlanacak

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğadan Sofraya Edirne Arıcılığı Yükseliyor Projesi" kapsamında 100 arıcılık işletmesine modern kovan ve ekipman desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Edirne'de 100 arıcıya kovan ve ekipman desteği sağlanacak

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğadan Sofraya Edirne Arıcılığı Yükseliyor Projesi" kapsamında 100 arıcılık işletmesine modern kovan ve ekipman desteği verilecek.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında finanse edilen destekle, Edirne'deki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modern üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Proje kapsamında destek almaya hak kazanan işletmelere 5 adet iki katlı, 10 çerçeveli modern arı kovanı, 1 ana arı üretim kovanı, körük, eldiven ve koruyucu maske verilecek.

        Destek, yüzde 70 Bakanlık hibesi ve yüzde 30 yetiştirici katkısıyla uygulanacak. İşletme başına yetiştirici katkı payı 6 bin 414 lira olarak belirlendi.

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        Başvuruda bulunacak üreticilerin Edirne'de arıcılık işletmesine sahip olması, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bulunması ve 9 Kasım 2026 itibarıyla 50'den fazla arılı kovana sahip olmaması gerekiyor.

        Genç ve kadın yetiştiricilere değerlendirme aşamasında puanlama avantajı sağlanacak.

        Projeye başvurular 13-27 Kasım tarihleri arasında Edirne İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabilecek.

        Destek almaya hak kazanan yetiştiricilerin, katkı payını bildirimin ardından 3 gün içinde yatırması ve teslim alacakları kovanları 2 yıl boyunca satmama taahhüdünde bulunması gerekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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