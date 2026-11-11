Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 120 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Edirne'de 120 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Edirne'de umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 120 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Edirne'de 120 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Edirne'de umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 120 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

        Edirne İl Müftülüğünce Eski Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftüsü Burhan Çakır, programda yaptığı konuşmada, kutsal topraklara yolculuğun yalnızca bir seyahat olmadığını belirtti.

        Umre ibadetinin manevi önemine değinen Çakır, vatandaşlara kutsal topraklarda geçirecekleri zamanı ibadet ve dualarla değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Program, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Uluçınar'ın yaptığı duanın ardından sona erdi.

        Umreciler, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirneli atlet Emir Ali Cengiz Oğuz, Gençlik Olimpiyatları'nda dördüncü old...
        Edirneli atlet Emir Ali Cengiz Oğuz, Gençlik Olimpiyatları'nda dördüncü old...
        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde sema atölyesi düzenlenecek
        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde sema atölyesi düzenlenecek
        Edirne'de yolcu minibüsü ile işçileri taşıyan panelvan çarpıştı: 3 yaralı
        Edirne'de yolcu minibüsü ile işçileri taşıyan panelvan çarpıştı: 3 yaralı
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor