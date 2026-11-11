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        Marmara için 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Marmara için 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

        MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde perşembe günü öğleden sonra kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, bölgemizde 12.11.2026 perşembe günü öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), 13.11.2026 cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 14.11.2026 cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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