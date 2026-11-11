Edirne'de yoğun sis: Selimiye Camii sis altında kaldı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kenti kaplayan sis, tarihi yapıları adeta görünmez hale getirirken trafikte de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle polis ekipleri kavşak ve işlek caddelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis günlük yaşamı etkiledi. Özellikle tarihi Selimiye Camii ve çevresinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar geriledi.

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