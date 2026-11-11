Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de yoğun sis: Selimiye Camii sis altında kaldı

        Edirne'de yoğun sis: Selimiye Camii sis altında kaldı

        Edirne'de yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Edirne'de yoğun sis: Selimiye Camii sis altında kaldı

        Edirne'de yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis günlük yaşamı etkiledi. Özellikle tarihi Selimiye Camii ve çevresinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar geriledi.

        Günün ilk ışıklarıyla birlikte kenti kaplayan sis, tarihi yapıları adeta görünmez hale getirirken trafikte de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle polis ekipleri kavşak ve işlek caddelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle yayalar da zaman zaman güçlük yaşadı. Sisli havanın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Edirneli kürekçiler fidanlara Meriç'ten can suyu taşıdı
        Edirneli kürekçiler fidanlara Meriç'ten can suyu taşıdı
        Trakya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu
        Trakya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu
        Edirne'de 100 arıcıya kovan ve ekipman desteği sağlanacak
        Edirne'de 100 arıcıya kovan ve ekipman desteği sağlanacak
        Edirne'de 120 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Edirne'de 120 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu