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        Şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesi, adının verildiği TOMA aracını ziyaret etti

        Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesi, adının verildiği TOMA aracını ziyaret etti

        Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve eşi, emniyet personeliyle birlikte şehidin anne ve babası Emine ve Fahri Alışkan ile eşi Seçil Alışkan ve kızı Asya'yı evlerinde ziyaret etti.

        Ziyarette Ayhan, şehidin adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) maketini kızı Asya'ya hediye etti.

        Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne iadeiziyarette bulunan şehidin ailesi, Serhan Alışkan'ın adını taşıyan TOMA aracını inceledi ve önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Açıklamada, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın bir onur ve sorumluluk olduğu belirtilerek, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

        Galeri
        Galeri

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