Edirne Belediyesinin çevre projeleri COP31'de tanıtılıyor

Edirne Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele projelerini tanıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen konferansa belediye yöneticileriyle katıldı.

Gencan, konferans kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve diğer yerel yönetim temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, iklim değişikliğiyle mücadele ve belediyeler arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

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Edirne Belediyesi, konferansta kurduğu stantta Sıfır Atık Market projesinin yanı sıra su kaynaklarının korunması, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve altyapıdaki su kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalarını tanıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gencan, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Sıfır Atık Market projesiyle vatandaşların geri dönüşüme katılımını artırdıklarını ifade eden Gencan, "COP31'de çalışmalarımızı farklı ülkelerden ve kentlerden gelen katılımcılarla paylaşma fırsatı buluyoruz. Özellikle Sıfır Atık Market modelimizin başka kentlerde de uygulanabilecek bir deneyim olarak değerlendirilmesini önemsiyoruz. Amacımız, Edirne'yi iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha hazırlıklı hale getirmek." ifadelerini kullandı.