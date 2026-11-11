Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri DSİ yatırımlarıyla Edirne'de binlerce hektar tarım arazisi sulanacak

        DSİ yatırımlarıyla Edirne'de binlerce hektar tarım arazisi sulanacak

        Edirne'de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen sulama ve baraj projeleriyle binlerce hektar tarım arazisinin suya kavuşturulması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        DSİ yatırımlarıyla Edirne'de binlerce hektar tarım arazisi sulanacak

        Edirne'de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen sulama ve baraj projeleriyle binlerce hektar tarım arazisinin suya kavuşturulması hedefleniyor.

        DSİ 11. Bölge Müdür Yardımcısı Ünal Öztürk, Edirne İl Genel Meclisi toplantısında, 2026 yılı yatırım programında yer alan sulama ve baraj projelerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Yatırım programında 70 iş bulunduğunu belirten Öztürk, projelerin toplam bedelinin 34 milyar 173 milyon lira olduğunu ve yatırımlarda yıl sonu itibarıyla yüzde 67 gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

        Hamzadere Sulama Projesi'nin ilk kısmında 19 bin 157 hektarlık alanın şebeke çalışmalarının tamamlandığını aktaran Öztürk, "Bu yıl içerisinde kalan kısmın test ve kabul işlemlerini tamamlayarak birliğe devir aşamasına getirdik. Şebekenin tamamı bitti. Önümüzdeki yıl buraya su vermiş olacağız." dedi.

        REKLAM

        Çakmak Barajı Sulama Projesi’nin yüzde 62 seviyesine ulaştığını belirten Öztürk, yaklaşık 8 bin hektarlık alanda şebeke imalatının tamamlandığını kaydetti.

        Çakmak Barajı’nda yaklaşık 50 milyon metreküp su depolandığını bildiren Öztürk, Meriç Nehri'nde su seviyesinin düştüğü temmuz ve ağustos aylarında barajdaki suyun sulama sahasına aktarılarak çiftçilerin ürünlerinin korunmasına katkı sağlandığını ifade etti.

        Meriç Edirne Sulama Projesi'nde 5 bin hektarlık alanın işletmeye açıldığını, 2 bin 800 hektarlık alanda da şebeke imalatının tamamlandığını aktaran Öztürk, projenin 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

        REKLAM

        Çömlekköy Barajı'nda gövde dolgu çalışmalarına başlandığını ve barajla 5 bin 658 hektarlık alanın sulanmasının planlandığını ifade eden Öztürk, gövde imalatının 2027 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

        İpsala Karaağaç Barajı ve Sulaması Projesi'nde gövde ve şebekedeki eksik imalatların tamamlandığını belirten Öztürk, "Ekipmanla ilgili birtakım eksiklikler var. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki sulama sezonunda sahaya su vermiş olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesi, adının verildiği TOMA aracını ziyaret...
        Şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesi, adının verildiği TOMA aracını ziyaret...
        Edirne Belediyesinin çevre projeleri COP31'de tanıtılıyor
        Edirne Belediyesinin çevre projeleri COP31'de tanıtılıyor
        Edirne'nin ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşt...
        Edirne'nin ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşt...
        Edirne'de yoğun sis: Selimiye Camii sis altında kaldı
        Edirne'de yoğun sis: Selimiye Camii sis altında kaldı
        Edirneli kürekçiler fidanlara Meriç'ten can suyu taşıdı
        Edirneli kürekçiler fidanlara Meriç'ten can suyu taşıdı
        Trakya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu
        Trakya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu