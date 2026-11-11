Trakya Üniversitesi öğrencileri fidan dikim etkinliğine katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı etkinlikte, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

Üniversite bünyesinde yeni kurulan Orman ve Ağaçlandırma Topluluğunun üyeleri, Rektör Yardımcısı Tan ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğince "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de düzenlenen etkinlikte, geçen yıl orman yangınlarından etkilenen alanlara fidan dikildi.

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