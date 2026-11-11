Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesi öğrencileri fidan dikim etkinliğine katıldı

        Trakya Üniversitesi öğrencileri fidan dikim etkinliğine katıldı

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve öğrenciler, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi öğrencileri fidan dikim etkinliğine katıldı

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve öğrenciler, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğince "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de düzenlenen etkinlikte, geçen yıl orman yangınlarından etkilenen alanlara fidan dikildi.

        Üniversite bünyesinde yeni kurulan Orman ve Ağaçlandırma Topluluğunun üyeleri, Rektör Yardımcısı Tan ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı etkinlikte, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Edirneli öğrenciler, Bulgaristan'dan gelen konuklarıyla fidan dikti
        Edirneli öğrenciler, Bulgaristan'dan gelen konuklarıyla fidan dikti
        Trakya Üniversitesi akademisyenlerine hematoloji alanında 5 önemli görev
        Trakya Üniversitesi akademisyenlerine hematoloji alanında 5 önemli görev
        Edirne Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Ciğerci veda ziyaretle...
        Edirne Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Ciğerci veda ziyaretle...
        Trakya Üniversitesinde kanser tedavisinde kullanılan ileri yöntemler tanıtı...
        Trakya Üniversitesinde kanser tedavisinde kullanılan ileri yöntemler tanıtı...
        DSİ yatırımlarıyla Edirne'de binlerce hektar tarım arazisi sulanacak
        DSİ yatırımlarıyla Edirne'de binlerce hektar tarım arazisi sulanacak
        Şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesi, adının verildiği TOMA aracını ziyaret...
        Şehit polis Serhan Alışkan'ın ailesi, adının verildiği TOMA aracını ziyaret...